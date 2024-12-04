Как спецподразделения ГУР переиграли россиян под Липцами и спасли Харьков

Одной из важных страниц этой войны стала зачистка леса возле села Липцы, проведенная подразделениями активных действий ГУР МО Украины. Как украинские силы переиграли россиян в навыках и организации.

Эта операция, длившаяся с мая по октябрь 2024 года заставила врага корректировать стратегические планы и перебрасывать под Липцы резервы, которые должны были использоваться для сдерживания украинских войск на в Курской области. О свидетельствах участников операции подробнее в большом материале 24 Канала.

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Как ГУР получили преимущество над россиянами под Липцами

Благодаря усилиям военных из "Кракена", "Артана", "Иностранного легиона", "Легиона Свобода России", а также бойцов НГУ и ВСУ, удалось заставить российских военных отказаться от идеи наступления на Харьков и обстрелов города из ствольной артиллерии.

По словам спецназовцев, операция осуществлялась по принципу "тактики салями". Первые позиции врага захватывали бойцы "Артана" и "Кракена", после чего "Иностранный легион" и "ЛСР" заводили на эти позиции собратьев из "Хартии". Постепенно ударные группы ГУР продвигались дальше.

Бойцы вспоминают, что штурмы отдельных участков продолжались 3-4 суток, а потом ещё несколько примерно три дня тратили на подтягивание резервов, логистику и определение следующих целей.

Условия были чрезвычайно сложными: густые заросли, численный противник и постоянный огонь. Однако благодаря мастерству, слаженности и качественному снаряжению украинские военные взяли лес под контроль. По словам Мюррея из "Иностранного легиона", они не столкнулись с российскими элитными войсками. Тактика боя противника была примитивной. Лишь изредка дроноводы России проявляли креативность.

Когда по вам стреляют через густую растительность, определить качество противника сложно. Уже при анализе действий врага в послеоперационном периоде, мы видели, насколько часто они атаковали своих, использовали незатейливые тактики. В подавляющем большинстве мы действовали против среднестатистического российского солдата. Из-за природных особенностей местности оккупанты с позиций не могли отслеживать наши перемещения. Но противоположная сторона этой проблемы заключается в том, что они знали, куда нам надо двигаться, где нас ждать,

– подчеркнул Мюрей из "Иностранного легиона"

Когда россияне поняли масштабы угрозы, они пытались остановить наступление с помощью уже более профессиональных спецназовцев из ГРУ. Они получили удар артиллерией и дронами и быстро отступили с потерями.

Уже под конец всей операции мне пришлось заводить на позиции двух ребят из "Хартии". Мы должны были пройти метров 100 из одного окопа к другому, однако немного отклонились с курса. Началась стрельба. По нам работают пулеметы, автоматы с глушителями. И делают все далеко не так, как среднестатистические оккупанты. Нацгвардейцы, которых заводил, были очень нагружены снаряжением, едой и БК, у меня оставалось не так много патронов. Короче, пришлось откатиться назад и повторять выход через сутки. В это время как раз ГРУшников и размотал кто-то из смежников,

– сказал ЛСРовец.

Согласно открытым данным, операция привела к освобождению 400 гектаров лесного массива к северу от Харькова. Россияне потеряли убитыми и ранеными почти целый полк. Зачистка под Липцами ослабила противника, россиянам даже пришлось отказаться от переброски резервов с Белгородщины на Курщину, что разгрузило наступление ВСУ там.