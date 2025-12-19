Парадоксально недосяжні: "Орешник" не долетить до багатьох міст України
- Експерти Defense Express пояснили, що ракета "Орешник" не здатна долетіти до Києва.
- До того ж Росія має лише один "Орешник".
На тлі нового залякування українців "Орешником" багато хто поширював карту, за скільки ця ракета долітає до різних наших міст. Утім, експерти пояснили: парадокс, але "Орешник" не долетить ні до Києва, ні до інших міст.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Дивіться також "Орешник" нібито розгорнули у Білорусі: чому це загроза не лише для України
До яких українських міст зможе долетіти "Орешник"?
Defense Express наголосили, що росіяни прагнули налякати українців. І їм це вдалося, адже багато ЗМІ написали про те, що українці мають дуже мало часу в разі запуску цієї зброї.
Указувалось, що до Києва "Орешнику" нібито летіти всього 1 хвилину 41 секунду, Луцька – 1 хвилину 44 секунди, Львова – 2 хвилини 24 секунди, до Вільнюса – 1 хвилину 4 секунди, Варшави – 2 хвилини 23 секунди. І з боку Defense Express лише можемо зазначити, що це абсолютна маячня. Бо ці цифри отримані шляхом розділення відстані до міст на заявлену швидкість "Орешника" у 12 300 кілометрів на годину. Але без жодного розуміння, як насправді летить балістична ракета,
– мовиться в статті.
Одна з карт, які поширювали в ЗМІ / Інфографіка "Телеграф"
У Defense Express підкреслили: ділити дальність між точкою старту та падіння на максимальну швидкість – докорінна помилка. Адже максимальна швидкість ракети досягається лише на дуже короткий момент, після довгого розгону і після цього вона взагалі рухається за інерцією.
Це здається парадоксом, але Київ і більша частина України взагалі перебуває поза межами ураження "Орешника".
Довідка. Мінімальна дальність ураження "Орешником" – 700 кілометрів, максимальна – 5500.
Орієнтовний радіус дії "Орешника" / Defense Express
І по Києву "Орешник" з території Білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 кілометрів. Що, звісно, аж ніяк не скасовує те, що цей мобільний ґрунтовий ракетний комплекс у випадку ядерної війни складає значну загрозу для всієї Європи та інших країн,
– розповіли аналітики.
Окрім цього, Defense Express нагадали, що в Росії зараз тільки один "Орешник", оскільки один росіяни відстріляли, а ще один був успішно знищений під час операції українських спецслужб влітку 2023 року.
Де розміщено "Орешник"?
- Журналісти-розслідувачі "Радіо Свобода" ще у вересні говорили про Слуцьк. Та Лукашенко заперечив цю інформацію, сказавши, що ракету "розмістили там, де вигідніше". А з часом і взагалі буде відомо, де це.
- Володимир Зеленський сказав, що Україна знає місце розташування "Орешника". Ці відомості передали партнерам.