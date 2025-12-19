Парадоксально недосягаемые: "Орешник" не долетит до многих городов Украины

На фоне нового запугивания украинцев "Орешником" многие распространяли карту, за сколько эта ракета долетает до разных наших городов. Впрочем, эксперты объяснили: парадокс, но "Орешник" не долетит ни до Киева, ни до других городов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

До каких украинских городов сможет долететь "Орешник"?

Defense Express отметили, что россияне стремились напугать украинцев. И им это удалось, ведь многие СМИ написали о том, что украинцы имеют очень мало времени в случае запуска этого оружия.

Указывалось, что в Киев "Орешнику" якобы лететь всего 1 минуту 41 секунду, Луцка – 1 минуту 44 секунды, Львова – 2 минуты 24 секунды, в Вильнюс – 1 минуту 4 секунды, Варшавы – 2 минуты 23 секунды. Но со стороны Defense Express только можем отметить, что это абсолютный бред. Потому что эти цифры получены путем разделения расстояния до городов на заявленную скорость "Орешника" в 12 300 километров в час. Но без всякого понимания, как на самом деле летит баллистическая ракета,

Одна из карт, которые распространяли в СМИ / Инфографика "Телеграф"

В Defense Express подчеркнули: делить дальность между точкой старта и падения на максимальную скорость – в корне неверно. Ведь максимальная скорость ракеты достигается лишь на очень короткий момент, после долгого разгона и после этого она вообще движется по инерции.

Это кажется парадоксом, но Киев и большая часть Украины вообще находится вне пределов поражения "Орешника".

Справка. Минимальная дальность поражения "Орешником" – 700 километров, максимальная – 5500.



Ориентировочный радиус действия "Орешника" / Defense Express

И по Киеву "Орешник" с территории Беларуси вообще попасть не может, потому что от самой отдаленной точки этой страны до украинской столицы – 660 километров. Что, конечно, отнюдь не отменяет то, что этот мобильный грунтовой ракетный комплекс в случае ядерной войны составляет значительную угрозу для всей Европы и других стран,

– рассказали аналитики.

Кроме этого, Defense Express напомнили, что в России сейчас только один "Орешник", поскольку один россияне отстреляли, а еще один был успешно уничтожен во время операции украинских спецслужб летом 2023 года.

Где размещен "Орешник"?