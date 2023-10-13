Чим Україна здивувала партнерів: Пендзин розповів особливості економіки нашої держави
Україна багато зробила, щоб стабілізувати економічну ситуацію. Світовий банк прогнозував максимум 0, 5% приросту економіки, однак за цей рік показник виріс на 4 – 5%.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що міжнародні партнери не вірили у те, що українська економіка оговтається після блекаутів. Наша економіка вкотре здивувала світ швидкістю відновлення.
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Стан української економіки
Олег Пендзин зазначив, що понад 60% ВВП України – це послуги, гуртово-роздрібна торгівля. І менше, ніж 19% складає промисловість, яку складніше відновлювати.
Промисловість відновлюється набагато важче і довше. Водночас сфера послуг швидко реагує на відновлення. Через те, що у нас така структура української економіки, нам вдалося це зробити,
– пояснив він.
Крім того, у 2023 році у нас був набагато кращий врожай, ніж у 2022 році. Хоча цьогоріч Україна на 10% скоротила посівні площі, порівняно з минулим роком. За офіційними даними, Україна отримала 75 – 76 мільйонів тонн врожаю.
"Попри все за цей рік ми дійсно покажемо непогані цифри росту. Ніхто цього не очікував. Наступний рік, я вважаю, буде понад 5% при наявності своєчасного отримання макрофінансової допомоги. Бо в іншому випадку треба буде шукати гроші. Тобто нічого хорошого нема, але й повної критичності також", – сказав Пендзин.
Українська економіка: останні новини
- Міністерство фінансів України цього року очікує зростання ВВП. Зазначається, що у 2022 році економіка України впала на 29,1%, проте вже у 2023 році зросте на 4,7%. Також очікується, що процес інфляції сповільниться.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна фінансова допомога у розмірі приблизно 42 мільярди доларів. За його словами, очікується, що у 2024 році дефіцит бюджету складе близько 21% ВВП. Тому Україна розраховує на партнерів, щоб мати можливість здійснити основні соціальні виплати.
- МВФ зробив прогноз щодо курсу долара у 2024 році. Там вважають, що наприкінці цього року – початку наступного може статись девальвація гривні, а курс долара сягне 40 гривень. За оцінками МВФ, середньорічний курс долара у 2023 році становитиме 37,5 гривні за долар, а у 2024 – 41,4 гривні за долар.