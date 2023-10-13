Чим Україна здивувала партнерів: Пендзин розповів особливості економіки нашої держави

Україна багато зробила, щоб стабілізувати економічну ситуацію. Світовий банк прогнозував максимум 0, 5% приросту економіки, однак за цей рік показник виріс на 4 – 5%.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що міжнародні партнери не вірили у те, що українська економіка оговтається після блекаутів. Наша економіка вкотре здивувала світ швидкістю відновлення.

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Стан української економіки

Олег Пендзин зазначив, що понад 60% ВВП України – це послуги, гуртово-роздрібна торгівля. І менше, ніж 19% складає промисловість, яку складніше відновлювати.

Промисловість відновлюється набагато важче і довше. Водночас сфера послуг швидко реагує на відновлення. Через те, що у нас така структура української економіки, нам вдалося це зробити,

– пояснив він.

Крім того, у 2023 році у нас був набагато кращий врожай, ніж у 2022 році. Хоча цьогоріч Україна на 10% скоротила посівні площі, порівняно з минулим роком. За офіційними даними, Україна отримала 75 – 76 мільйонів тонн врожаю.

"Попри все за цей рік ми дійсно покажемо непогані цифри росту. Ніхто цього не очікував. Наступний рік, я вважаю, буде понад 5% при наявності своєчасного отримання макрофінансової допомоги. Бо в іншому випадку треба буде шукати гроші. Тобто нічого хорошого нема, але й повної критичності також", – сказав Пендзин.

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