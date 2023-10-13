Чем Украина удивила партнеров: Пендзин рассказал особенности экономики нашего государства

Украина многое сделала, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Всемирный банк прогнозировал максимум 0,5% прироста экономики, однако за этот год показатель вырос на 4 – 5%.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что международные партнеры не верили в то, что украинская экономика придет в себя после блекаутов. Наша экономика в очередной раз удивила мир быстротой обновления.

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Состояние украинской экономики

Олег Пендзин отметил, что более 60% ВВП Украины – это услуги, оптово-розничная торговля. И менее 19% составляет промышленность, которую сложнее восстанавливать.

Промышленность восстанавливается гораздо труднее и длиннее. В то же время сфера услуг быстро реагирует на восстановление. Из-за того, что у нас такая структура украинской экономики, нам удалось это сделать,

– объяснил он.

Кроме того, в 2023 году у нас был гораздо лучший урожай, чем в 2022 году. Хотя в этом году Украина на 10% сократила посевные площади по сравнению с прошлым годом. По официальным данным, Украина получила 75 – 76 миллионов тонн урожая.

"Несмотря на все за этот год мы действительно покажем неплохие цифры роста. Никто этого не ожидал. Следующий год, я считаю, будет более 5% при наличии своевременного получения макрофинансовой помощи. Потому что в противном случае надо будет искать деньги. То есть ничего хорошего нет, но и полной критичности тоже", – сказал Пендзин.

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