Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что международные партнеры не верили в то, что украинская экономика придет в себя после блекаутов. Наша экономика в очередной раз удивила мир быстротой обновления.
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Состояние украинской экономики
Олег Пендзин отметил, что более 60% ВВП Украины – это услуги, оптово-розничная торговля. И менее 19% составляет промышленность, которую сложнее восстанавливать.
Промышленность восстанавливается гораздо труднее и длиннее. В то же время сфера услуг быстро реагирует на восстановление. Из-за того, что у нас такая структура украинской экономики, нам удалось это сделать,
– объяснил он.
Кроме того, в 2023 году у нас был гораздо лучший урожай, чем в 2022 году. Хотя в этом году Украина на 10% сократила посевные площади по сравнению с прошлым годом. По официальным данным, Украина получила 75 – 76 миллионов тонн урожая.
"Несмотря на все за этот год мы действительно покажем неплохие цифры роста. Никто этого не ожидал. Следующий год, я считаю, будет более 5% при наличии своевременного получения макрофинансовой помощи. Потому что в противном случае надо будет искать деньги. То есть ничего хорошего нет, но и полной критичности тоже", – сказал Пендзин.
Украинская экономика: последние новости
- Министерство финансов Украины в этом году ожидает роста ВВП. В 2022 году экономика Украины упала на 29,1%, однако уже в 2023 году вырастет на 4,7%. Также ожидается, что процесс инфляции замедлится.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в 2024 году Украине потребуется финансовая помощь в размере примерно 42 миллиарда долларов. По его словам, ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета составит около 21% ВВП. Поэтому Украина рассчитывает на партнеров, чтобы иметь возможность осуществить основные социальные выплаты.
- МВФ сделал прогноз относительно курса доллара в 2024 году. Там считают, что в конце этого года – начале следующего может произойти девальвация гривны, а курс доллара составит 40 гривен. По оценкам МВФ, среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 37,5 гривны за доллар, а в 2024 – 41,4 гривны за доллар.