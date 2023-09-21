"Американці приймуть правильне рішення, але спершу спробують решту": чи отримає Україна ATACMS

Україна очікує від США рішення про надання далекобійних ракет ATACMS. Вони надзвичайно потрібні ЗСУ та зможуть переламати хід бойових дій. Однак чи отримає їх Україна – невідомо.

Зараз рішення про надання Україні ракет ATACMS залежить від однієї людини – президента Штатів Джо Байдена. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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ATACMS зможуть змінити хід війни

Петро Черник зазначив, що далекобійні ракети можуть бити на відстані до 300 кілометрів (найсучасніша модифікація – до 500 кілометрів). Швидкість ракети – 5 400 кілометрів за годину. Збити її практично неможливо.

Крилата ракета, яка йде під крилом у літака, – це досить складна процедура. Бо треба обслужити сам старенький Су-34, де інтегровані ракети Storm Shadow і SCALP. Він має піднятися у повітря, вийти на рубежі пусків, завдати удару, повернутися назад і так далі. Це дуже довго,

– пояснив він.

За словами військового експерта, на складах в американців є понад 4 тисячі ракет ATACMS. Кілька сотень, а бажано тисяча цих ракет у поєднанні з авіацією можуть дійсно змінити хід війни. Однак все залежить від рішення лідера США Джо Байдена.

"У Вінстона Черчилля є гарний вислів: "Американці обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта". Вони у режимі "перепробування". ATACMS потрібні як повітря. Чи дадуть їх – сказати не можу", – додав Черник.

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