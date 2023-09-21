"Американці приймуть правильне рішення, але спершу спробують решту": чи отримає Україна ATACMS
Україна очікує від США рішення про надання далекобійних ракет ATACMS. Вони надзвичайно потрібні ЗСУ та зможуть переламати хід бойових дій. Однак чи отримає їх Україна – невідомо.
Зараз рішення про надання Україні ракет ATACMS залежить від однієї людини – президента Штатів Джо Байдена. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.
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ATACMS зможуть змінити хід війни
Петро Черник зазначив, що далекобійні ракети можуть бити на відстані до 300 кілометрів (найсучасніша модифікація – до 500 кілометрів). Швидкість ракети – 5 400 кілометрів за годину. Збити її практично неможливо.
Крилата ракета, яка йде під крилом у літака, – це досить складна процедура. Бо треба обслужити сам старенький Су-34, де інтегровані ракети Storm Shadow і SCALP. Він має піднятися у повітря, вийти на рубежі пусків, завдати удару, повернутися назад і так далі. Це дуже довго,
– пояснив він.
За словами військового експерта, на складах в американців є понад 4 тисячі ракет ATACMS. Кілька сотень, а бажано тисяча цих ракет у поєднанні з авіацією можуть дійсно змінити хід війни. Однак все залежить від рішення лідера США Джо Байдена.
"У Вінстона Черчилля є гарний вислів: "Американці обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта". Вони у режимі "перепробування". ATACMS потрібні як повітря. Чи дадуть їх – сказати не можу", – додав Черник.
Черник про важливість ATACMS: дивіться відео
ATACMS для України: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" щодо постачання далекобійних ATACMS. За його словами, американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS, але рішення має бути позитивним. Водночас якщо ракети не будуть надані, це може призвести до втрат на полі бою.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що українські військові потребують далекобійних ракет ATACMS, адже вони допоможуть бити по логістиці, тилових базах та командних пунктах росіян.
- У CNN повідомили, що адміністрація Байдена набагато ближча до передачі Україні ракет ATACMS, ніж раніше. Остаточне рішення ще не прийняли і коли саме це відбудеться – ще невідомо.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе використовувати далекобійні ракети ATACMS на власний розсуд. Він додав, що США не заохочує Київ до використання ракет за межами України, але все ж саме українське командування приймає остаточне рішення щодо застосування отриманої зброї.