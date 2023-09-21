"США примут правильное решение, но сначала попробуют остальные": получит ли Украина ATACMS
Украина ожидает от США решения о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS. Они очень нужны ВСУ и смогут переломить ход боевых действий. Однако получит ли их Украина – неизвестно.
Сейчас решение о предоставлении Украине ракет ATACMS зависит от одного человека – президента Штатов Джо Байдена. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.
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ATACMS смогут изменить ход войны
Петр Черник отметил, что дальнобойные ракеты могут бить на расстоянии до 300 километров (самая современная модификация – до 500 километров). Скорость ракеты – 5 400 километров в час. Сбить ее практически невозможно.
Крылатая ракета, которая идет под крылом у самолета – это довольно сложная процедура. Потому что нужно обслужить сам старенький Су-34, где интегрированы ракеты Storm Shadow и SCALP. Он должен подняться в воздух, выйти на рубежи пусков, нанести удар, вернуться назад и так далее. Это очень долго,
– объяснил он.
По словам военного эксперта, на складах у американцев более 4 тысяч ракет ATACMS. Несколько сотен, а желательно, тысяча этих ракет в сочетании с авиацией могут действительно изменить ход войны. Однако все зависит от решения лидера США Джо Байдена.
"У Уинстона Черчилля есть хорошее выражение: "Американцы обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют все остальные". Они в режиме "перепробования". ATACMS нужны как воздух. Дадут ли их – сказать не могу", – добавил Черник.
Черник о важности ATACMS: смотрите видео
ATACMS для Украины: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США "на финишной прямой" по поставкам дальнобойных ATACMS. По его словам, американский президент Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS, но решение должно быть положительным. В то же время если ракеты не будут предоставлены, это может привести к потерям на поле боя.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS, ведь они помогут бить по логистике, тыловым базам и командным пунктам россиян.
- В CNN сообщили, что администрация Байдена гораздо ближе к передаче Украине ракет ATACMS, чем раньше. Окончательное решение еще не было принято и когда именно это произойдет – еще неизвестно.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет использовать дальнобойные ракеты ATACMS по собственному усмотрению. Он добавил, что США не поощряет Киев к использованию ракет за пределами Украины, но все же украинское командование принимает окончательное решение по применению полученного оружия.