"США примут правильное решение, но сначала попробуют остальные": получит ли Украина ATACMS

Украина ожидает от США решения о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS. Они очень нужны ВСУ и смогут переломить ход боевых действий. Однако получит ли их Украина – неизвестно.

Сейчас решение о предоставлении Украине ракет ATACMS зависит от одного человека – президента Штатов Джо Байдена. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

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ATACMS смогут изменить ход войны

Петр Черник отметил, что дальнобойные ракеты могут бить на расстоянии до 300 километров (самая современная модификация – до 500 километров). Скорость ракеты – 5 400 километров в час. Сбить ее практически невозможно.

Крылатая ракета, которая идет под крылом у самолета – это довольно сложная процедура. Потому что нужно обслужить сам старенький Су-34, где интегрированы ракеты Storm Shadow и SCALP. Он должен подняться в воздух, выйти на рубежи пусков, нанести удар, вернуться назад и так далее. Это очень долго,

– объяснил он.

По словам военного эксперта, на складах у американцев более 4 тысяч ракет ATACMS. Несколько сотен, а желательно, тысяча этих ракет в сочетании с авиацией могут действительно изменить ход войны. Однако все зависит от решения лидера США Джо Байдена.

"У Уинстона Черчилля есть хорошее выражение: "Американцы обязательно примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют все остальные". Они в режиме "перепробования". ATACMS нужны как воздух. Дадут ли их – сказать не могу", – добавил Черник.

Черник о важности ATACMS: смотрите видео

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