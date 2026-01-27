Крижаний апокаліпсис: українці пересуваються на ковзанах, а автівки примерзають до асфальту
- В Україні через ожеледицю люди пересуваються на ковзанах, а автівки примерзли до асфальту.
- У Києві та інших областях 28 січня прогнозують туман, ожеледь і слизькі дороги, оголошено жовтий рівень небезпеки.
У багатьох областях України у вівторок, 27 січня, справжній крижаний апокаліпсис. Люди пересуваються на ковзанах, а автівки попримерзали до льоду.
У мережі публікують відповідні відео, передає 24 Канал.
Яка ситуація в Україні через ожеледицю?
Через ожеледицю в Одесі люди пересуваються містом на ковзанах. У дворах ситуація не краща.
Одесити пересуваються на ковзанах: дивіться відео
Місцеві ЗМІ пишуть, що на дорогах аварій через слизькі дороги. Водії скаржаться, що комунальники нічого не роблять.
Аварії через ожеледицю: дивіться відео
А у Києві автівки буквально примерзли до асфальту, зокрема на столичних Нивках.
Автомобілі застрягли у льоду: дивіться відео
У середу, 28 січня, у Києві та багатьох інших областях також прогнозують туман, ожеледь і слизькі дороги. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Також падатиме мокрий сніг та дощ.
Погода в Україні: останні новини
Синоптики ще раніше попереджали, що протягом цього тижня в Україні очікується відлига з туманами та опадами.
На тлі такого потепління та дощів на Закарпатті почався льодохід на річках, зокрема на річці Боржава.
Та на вихідних температура повітря знову знизиться. За попередніми прогнозами, буде мороз до -15 градусів.