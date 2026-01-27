Крижаний апокаліпсис: українці пересуваються на ковзанах, а автівки примерзають до асфальту

У багатьох областях України у вівторок, 27 січня, справжній крижаний апокаліпсис. Люди пересуваються на ковзанах, а автівки попримерзали до льоду.

У мережі публікують відповідні відео, передає 24 Канал.

Дивіться також Мокра і туманна погода до +12: прогноз погоди на 28 січня

Яка ситуація в Україні через ожеледицю?

Через ожеледицю в Одесі люди пересуваються містом на ковзанах. У дворах ситуація не краща.

Одесити пересуваються на ковзанах: дивіться відео

Місцеві ЗМІ пишуть, що на дорогах аварій через слизькі дороги. Водії скаржаться, що комунальники нічого не роблять.

Аварії через ожеледицю: дивіться відео

А у Києві автівки буквально примерзли до асфальту, зокрема на столичних Нивках.

Автомобілі застрягли у льоду: дивіться відео

У середу, 28 січня, у Києві та багатьох інших областях також прогнозують туман, ожеледь і слизькі дороги. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Також падатиме мокрий сніг та дощ.

Погода в Україні: останні новини