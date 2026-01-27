Ледяной апокалипсис: украинцы передвигаются на коньках, а машины примерзают к асфальту

Во многих областях Украины во вторник, 27 января, настоящий ледяной апокалипсис. Люди передвигаются на коньках, а машины попримерзали ко льду.

В сети публикуют соответствующие видео, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Украине из-за гололеда?

Из-за гололеда в Одессе люди передвигаются по городу на коньках. Во дворах ситуация не лучше.

Одесситы передвигаются на коньках: смотрите видео

Местные СМИ пишут, что на дорогах аварий из-за скользких дорог. Водители жалуются, что коммунальщики ничего не делают.

Аварии из-за гололеда: смотрите видео

А в Киеве машины буквально примерзли к асфальту, в частности на столичных Нивках.

Автомобили застряли во льду: смотрите видео

В среду, 28 января, в Киеве и многих других областях также прогнозируют туман, гололед и скользкие дороги. Объявлен желтый уровень опасности.

Также будет падать мокрый снег и дождь.

