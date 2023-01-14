Це неповага до суверенітету, – прем'єрка Молдови про падіння ракети на території країни

Під час чергової масованої атаки по Україні частина ворожої ракети знов впала на територію Молдови. Влада країни вже назвала це неповагою до молдавського суверенітету.

Інцидент прокоментувала прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця. Разом з тим, вона висловила глибокі співчуття загиблим внаслідок терористичного удару по Дніпру.

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У своєму фейсбуці молдавська прем'єрка висловила обурення через відсутність поваги до суверенітету Молдови.

Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі,

– наголосила Гаврилиця.

Також вона відреагувала на чергові удари росіян по цивільних об'єктах України.

"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", – зазначила прем'єрка Молдови.

Уламки ракет не вперше падають на територію Молдови

Під час масованого ракетного обстрілу українських міст 5 грудня одна з ракет впала на території Молдови. Спікер парламенту Ігор Гросу вважає це провиною окупантів. Він сказав, що польоти через Молдову – це все вина Росії, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті.

Ще один випадок падіння ракети у Молдові стався наприкінці жовтня 2022 року. Тоді внаслідок цього були пошкоджені кілька будинків.

Цікаво, що під час першого масового ракетного удару по Україні 10 жовтня одразу 3 російській ракети пролетіли через територію Молдови. Через це МЗС країни викликало російського посла для пояснень інциденту.

Додамо, що Молдова підтримує Україну у протистоянні з російськими загарбниками. Президентка Майя Санду заявила, що Україна захищає свободу Молдови. Додамо, що енергосистеми України та Молдови пов'язані, то ж після російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру, світло зникло й у Молдові. Але громадяни Молдови не засмучуються. Вони, як і українці, вважають, що краще побути якийсь час без світла, аніж з російськими окупантами.