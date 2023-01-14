Глава держави розповів, що серед міст, які атакувала Росія, Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що хоче, аби його звернення почули саме ті люди, зокрема політичні лідери, які вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе цього року привести до поразки державу-терориста.

До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку

Росія завдала масованого обстрілу українських міст