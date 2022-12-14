Тріщина між Кремлем та армією Росії стане тригером до падіння режиму, – опозиціонер
Деокупація Криму могла б стати тригером до падіння путінського режиму, адже навряд в Росії зможуть списати це на "жест доброї волі". Однак це було б дуже "поетично", а історія не любить віршів.
Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, в Росії є інша проблема, яка може призвести до падіння режиму російського диктатора Владіміра Путіна.
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Що може стати тригером до падіння путінського режиму
Так, в армії країни-агресорки є серйозні проблеми з Кремлем, оскільки генералітет був проти початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. А тепер вантаж поразки окупантів лежить на плечах саме військових – від рядових солдатів до генералів.
Тріщина, що виникла між Кремлем та армією Росії може стати тригером до падіння режиму,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
На його думку, після поразки в Україні сотні тисяч російських військових повернуться на батьківщину частково пораненими та приниженими. Вони й можуть стати "сировиною для смути" – громадянської війни в Росії.
Яковенко сказав, що може стати тригером до падіння режиму в Росії: дивіться відео
Яковенко порівняв це з часами Першої світової війни, коли тодішній так званий німецький синдром став тригером для соціального вибуху та смути, що отримала назву Жовтневого перевороту. Тоді саме військові стали "детонатором" подій.
"У смути, що назріває в Росії, є потенціал", – підкреслив російський опозиційний журналіст.
Проблеми в Росії: коротко
- Останнім часом підіймається питання, якою має бути Росія після поразки у війні й падіння режиму Путіна. На думку російського політолога Аббаса Галлямова, існує шанс, що після повалення Путіна, Росія почне шлях демократизації за прикладом Іспанії, яка пройшла його після режиму Франко.
- Очільник Кремля не боїться багатомільйонного російського суспільства, оскільки може ними керувати або пригнічувати. Натомість Путін боїться свого ж найближчого оточення, адже йому важче повісити локшину на вуха.
- Крім того, він зауважив, що сьогодні будь-хто може скинути російського диктатора. Потрібно лише отримати підтримку зсередини, домовитися із Заходом і скинути Путіна в обмін на гарантії особистої безпеки, якісь капітали тощо.
- Американський політолог Раміс Юнус вважає, що сьогодні усі охочі надовго перебрати на себе владу в Росії, шукають винуватця усіх проблем. І ця перспектива найбільше світить саме очільнику Кремля.
- Однак Путін теж намагається знайти винного. Він хоче обрати його серед військових, аби потім списати поразку на нього та втриматися на своєму місці.