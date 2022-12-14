Тріщина між Кремлем та армією Росії стане тригером до падіння режиму, – опозиціонер

Деокупація Криму могла б стати тригером до падіння путінського режиму, адже навряд в Росії зможуть списати це на "жест доброї волі". Однак це було б дуже "поетично", а історія не любить віршів.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, в Росії є інша проблема, яка може призвести до падіння режиму російського диктатора Владіміра Путіна.

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Що може стати тригером до падіння путінського режиму

Так, в армії країни-агресорки є серйозні проблеми з Кремлем, оскільки генералітет був проти початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. А тепер вантаж поразки окупантів лежить на плечах саме військових – від рядових солдатів до генералів.

Тріщина, що виникла між Кремлем та армією Росії може стати тригером до падіння режиму,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

На його думку, після поразки в Україні сотні тисяч російських військових повернуться на батьківщину частково пораненими та приниженими. Вони й можуть стати "сировиною для смути" – громадянської війни в Росії.

Яковенко сказав, що може стати тригером до падіння режиму в Росії: дивіться відео

Яковенко порівняв це з часами Першої світової війни, коли тодішній так званий німецький синдром став тригером для соціального вибуху та смути, що отримала назву Жовтневого перевороту. Тоді саме військові стали "детонатором" подій.

"У смути, що назріває в Росії, є потенціал", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

Проблеми в Росії: коротко