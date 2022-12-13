Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, очевидно, що Володимир Зеленський почав добре розбиратися у великій політиці. Коли він лише прийшов до влади, всі думали, що той не розбирається у "внутрішній кухні". Але це не так.
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В Росії шукають "стрілочників"
Як наголошує Юнус, сьогодні усі, хто хотіли б зайняти владу в Росії надовго, шукають винуватця усіх проблем. Найімовірніше, вони оберуть Путіна. Попри це, і російський диктатор шукає "стрілочників", щоб перекинути відповідальність.
Путін також шукає винуватців серед військових, щоб все списати та втриматися. Але знайдуться ті, хто шукатиме "стрілочника" в ньому самому,
– зазначив Юнус.
Він нагадав, як приходив до влади в СРСР Микита Хрущов. Він був серед найближчого оточення Йосипа Сталіна, однак згодом жорстко його критикував. Також той розібрався із Лаврентієм Берією. У такий самий спосіб згодом розправилися із самим Хрущовим. Це все вже було.
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Коли прийшов Леонід Брєжнєв, він все списав на Хрущова. Кожен списував. Вони називали це культ особистості, волюнтаризм, застій тощо. Горбачова також вже нехорошими словами називають,
– наголосив Юнус.
Майбутній наступник Путіна, переконаний Юнус, також скине все на Путіна і почне розповідати, що "я тут ні до чого". Тому слова Володимира Зеленського мають залізну логіку. Той, хто прийде замість Путіна, спише все на нього і почне розбиратися з внутрішніми конкурентами. Тоді йому буде не до війни з Україною.
ЗМІ приписують Путіну багато хвороб
- Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Путіну нібито потрібна операція на кишці після того, як він впав зі сходів у власній резиденції та пошкодив куприк.
- Британські ЗМІ повідомляли, що в диктатора зараз багато хвороб. У нього нібито хвороба Паркінсона на ранній стадії, яка швидко прогресує. Також начебто рак підшлункової залози та рак простати. Звісно, до цієї інформації потрібно ставитися обережно. Адже ніхто точно не підтвердить діагнози Путіна.
- Утім, раніше авторитетний керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дійсно заявляв, що Путін серйозно хворий. Однак не варто сподіватися, що з ним може щось статися найближчим часом.