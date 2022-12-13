Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, очевидно, що Володимир Зеленський почав добре розбиратися у великій політиці. Коли він лише прийшов до влади, всі думали, що той не розбирається у "внутрішній кухні". Але це не так.

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В Росії шукають "стрілочників"

Як наголошує Юнус, сьогодні усі, хто хотіли б зайняти владу в Росії надовго, шукають винуватця усіх проблем. Найімовірніше, вони оберуть Путіна. Попри це, і російський диктатор шукає "стрілочників", щоб перекинути відповідальність.

Путін також шукає винуватців серед військових, щоб все списати та втриматися. Але знайдуться ті, хто шукатиме "стрілочника" в ньому самому,

– зазначив Юнус.

Він нагадав, як приходив до влади в СРСР Микита Хрущов. Він був серед найближчого оточення Йосипа Сталіна, однак згодом жорстко його критикував. Також той розібрався із Лаврентієм Берією. У такий самий спосіб згодом розправилися із самим Хрущовим. Це все вже було.

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Коли прийшов Леонід Брєжнєв, він все списав на Хрущова. Кожен списував. Вони називали це культ особистості, волюнтаризм, застій тощо. Горбачова також вже нехорошими словами називають,

– наголосив Юнус.

Майбутній наступник Путіна, переконаний Юнус, також скине все на Путіна і почне розповідати, що "я тут ні до чого". Тому слова Володимира Зеленського мають залізну логіку. Той, хто прийде замість Путіна, спише все на нього і почне розбиратися з внутрішніми конкурентами. Тоді йому буде не до війни з Україною.

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