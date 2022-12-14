У будь-якому випадку ними можна керувати або пригнічувати. З одними Путін розбирається за допомогою пропаганди і усіляких навіювань з уст Соловйова чи Скабєєвої, і інших – диктатор придушить силою, адже недаремно понад мільйон людей призвані, аби захищати Путіна від народу. Так, з цією частиною президент-терорист може впоратися, а тому й не боїться її. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Кого ж боїться Путін

Натомість боїться Путін найближчих, тих, хто його оточує. Адже це та, друга частина населення, якій не можна повісити локшину на вуха, яка не піддається пропаганді, яка судить не за фантазійними виступами ведучих центрального телебачення, а за своїм гаманцем, своєю кишенею, своїм станом.

"І от вчора ця частина була принцесою на балу, а сьогодні стала Попелюшкою, яка день і ніч підмітає дім, виконує усіляку роботу, а її карета перетворилася на гарбуз", – пояснив Гудков.

Він додав, що ці люди не пробачать диктатору таких змін, тому він їх і боїться, і намагається саме для них щось показати, щось відвоювати, чогось досягти. Через це, навіть усвідомлюючи фактичну поразку, він старається отримати бодай щось.

Звідси і розмови та вимоги про сухопутний коридор до Криму, офіційне визнання приналежності Донбасу та Криму тощо. Зрозуміло, що це ніколи не буде можливим, але навіть якщо просто припустити, що так сталося б і ці території визнали російськими, то у Росії це подавали б як перемогу буквально над усім світом.

"Мовляв, Захід, НАТО, США та інші хотіли, але не змогли, зосередили всі сили, всю фінансову могутність західного світу, але нічого не змогли зробити з російською "рішучістю", з "волею до перемоги" тощо", – каже опозиціонер.

Усе це розповідалося б, аби обдурити народ та відволікти його від величезних втрат та колосального погіршення рівня життя, що не змінився б і після "перемоги". Але головний вплив це мало б справити саме на еліти. Адже так Путін показав би, що він все ще сильний, і оточення досі повинно йому підкорятися і навіть не думати повалити його владу.

Все, чого хоче Путін, він намагається досягти саме для цієї частини еліт, яка здатна його змістити і усунути від влади,

– наголосив Гудков.

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Хто може скинути Путіна

Він додав, що тут навіть не потрібно називати окремих прізвищ людей, які можуть мати такі плани. Річ у тім, що зараз це може зробити будь-хто, тож і Путін боїться їх усіх. Потрібно лише отримати підтримку зсередини, домовитися із Заходом і скинути Путіна в обмін на гарантії особистої безпеки, якісь капітали тощо.

"Може вийти так, що вони наперебій, наввипередки кинуться на Захід домовлятися, хто ж перший зміщуватиме Путіна. Я їм рекомендую вже зараз подумати, бо потім буде дуже велика черга", – підсумував опозиціонер.

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