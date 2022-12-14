В любом случае ими можно управлять или подавлять. С одними Путин разбирается с помощью пропаганды и всяческих внушений из уст Соловьева или Скабеевой, а других – диктатор подавит силой, ведь не зря более миллиона людей призваны защищать Путина от народа. Так, с этой частью президент-террорист может справиться, а потому и не боится ее. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Обратите внимание Путин следует Гитлеру, потому что очень точно копирует Третий Рейх, – Гудков

Кого же боится Путин

Боится же Путин самых близких, тех, кто его окружает. Ведь это та, вторая часть населения, которой нельзя повесить лапшу на уши, которая не поддается пропаганде, которая судит не по фантазийным выступлениям ведущих центрального телевидения, а по своему кошельку, своему карману, своему состоянию.

"И вот вчера эта часть была принцессой на балу, а сегодня стала Золушкой, которая день и ночь подметает дом, выполняет всяческую работу, а ее карета превратилась в тыкву", – объяснил Гудков.

Он добавил, что эти люди не простят диктатору таких изменений, поэтому он их и боится, и пытается именно для них что-то показать, что-то отвоевать, чего-то добиться. Из-за этого, даже осознавая фактическое поражение, он старается получить хоть что-то.

Отсюда и разговоры и требования о сухопутном коридоре к Крыму, официальном признании принадлежности Донбасса и Крыма и так далее. Понятно, что это никогда не будет возможным, но даже если просто предположить, что так случилось бы и эти территории признали российскими, то в России это бы подавали как победу буквально над всем миром.

"Мол, Запад, НАТО, США и другие хотели, но не смогли, сосредоточили все силы, все финансовое могущество западного мира, но ничего не смогли сделать с российской "решительностью", с "волей к победе" и тому подобное", – говорит оппозиционер.

Все это рассказывалось бы, чтобы обмануть народ и отвлечь его от огромных потерь и колоссального ухудшения уровня жизни, который не изменился бы и после "победы". Но главное влияние это должно было бы оказать именно на элиты. Ведь так Путин показал бы, что он все еще силен, и окружение до сих пор должно ему подчиняться и даже не думать свергнуть его власть.

Все, чего хочет Путин, он пытается достичь именно для этой части элит, которая способна его сместить и отстранить от власти.

– подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков объяснил, кого и почему боится Путин: смотрите видео

Кто может свергнуть Путина

Он добавил, что здесь даже не нужно называть отдельные фамилии людей, которые могут иметь такие планы. Дело в том, что сейчас это может сделать кто угодно, поэтому и Путин боится их всех. Нужно только получить поддержку изнутри, договориться с Западом и свергнуть Путина в обмен на гарантии личной безопасности, какие-то капиталы и прочее.

"Может получиться так, что они наперебой, наперегонки бросятся на Запад договариваться, кто же первый будет смещать Путина. Я им рекомендую уже сейчас подумать, потому что потом будет очень большая очередь", – подытожил оппозиционер.

Как Путин пытается удержаться у власти