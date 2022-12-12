Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. На його думку, існує шанс, що після повалення Путіна, Росія почне шлях демократизації за прикладом Іспанії, яка пройшла його після режиму Франко.

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Маргінальний дискурс

Політолог згадав, що Перша світова війна закінчилась відродженням націоналізму, імперства, шовінізму в Німеччині.

Це відбулось, тому що німці програли війну, коли воювали на територіях інших країн. Чоботи окупанта не тупцювали німецької землі,

– наголосив він.

За словами Галлямова, коли Гітлер прийшов до влади й заявив, що це не німці програли війну, а в усьому винні зрадники-євреї, соціал-демократи та інші негідники, які завдали Німеччині удару в спину, – німці із задоволенням сприйняли його слова.

"Проте за підсумками Другої світової війни думки про те, що поразка у ній була зрадою, їм вже не спадали. Ураження було занадто очевидним. Після цього німцям говорити, що "нас зрадили, а насправді ми молодці", не доводилось. Тому цей дискурс був маргінальним", – зазначив він.

Росія себе остаточно виснажить

На його думку, оскільки Росія дедалі більше ресурсів кидає у війну проти України, зрештою вона остаточно себе виснажить. І до того моменту, коли програє, увесь російський патріотичний табор матиме відчуття втоми та розчарування. Воно буде схоже на відчуття, які мали німці після Другої світової війни.

"Коли після цього російські політики будуть говорити, що "нам потрібна сильна Росія, міцна армія, Захід – ворог", росіяни будуть одразу згадувати Путіна і не підтримають такі настрої. Ця ідеологія теж маргіналізується", – вважає політолог.

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Путінська вакханалія

Галлямов наголосив, що Іспанія після падіння режиму Франко демократизувалась дуже швидко, ефективно, без революції та пролиття крові. Адже наприкінці режиму Франко еліти та населення вже розуміли вичерпаність цього шляху.

Існує дуже важливий морально-етичний фактор – зараз кожного дня гинуть люди, і тому війну треба негайно припинити. Але якщо цей фактор винести за дужки та розмірковувати з точки зору історичних перспектив, то чим довше Путін продовжує цю вакханалію, тим більше шанс, що він цей шлях дискредитує остаточно,

– зазначив він.

Політолог впевнений, що після падіння Путіна, хто б не забажав розіграти цю карту – Пригожин чи Гіркін – вони не зможуть знайти шлях до сердець виборців. Адже поразка цього курсу, побудованого на конфронтації з навколишнім світом, буде очевидна усім.

"В цьому прагматичному політичному сенсі, чим довше путінська вакханалія триває, тим більш впевнено відбудеться подальша демократизація Росії. Запиту, мовляв, давайте ще раз спробуємо піднятися з колін, взагалі не буде", – підкреслив Аббас Галлямов.

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