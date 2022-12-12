Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его мнению, существует шанс, что после свержения Путина Россия начнет путь демократизации по примеру Испании, прошедшей его после режима Франко.

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Маргинальный дискурс

Политолог упомянул, что Первая мировая война закончилась возрождением национализма, имперства, шовинизма в Германии.

Это произошло потому, что немцы проиграли войну, когда воевали на территориях других стран. Сапоги оккупанта не топтались немецкой земле,

– подчеркнул он.

По словам Галлямова, когда Гитлер пришел к власти и заявил, что это не немцы проиграли войну, а во всем виноваты предатели-евреи, социал-демократы и другие негодяи, нанесшие Германии удар в спину, – немцы с удовольствием восприняли его слова.

"Однако по итогам Второй мировой войны мысли о том, что поражение в ней было предательством, им уже не приходили в голову. Поражение было слишком очевидным. После этого немцам говорить, что "нас предали, а на самом деле мы молодцы", не приходилось. Поэтому этот дискурс был маргинальным", – отметил он.

Россия себя окончательно истощит

По его мнению, поскольку Россия все больше ресурсов бросает в войну против Украины, в конце концов, она окончательно себя истощит. И к моменту, когда она проиграет, весь российский патриотический лагерь будет чувствовать усталость и разочарование. Оно будет похоже на ощущения, которое было у немцев после Второй мировой войны.

"Когда после этого российские политики будут говорить, что "нам нужна сильная Россия, крепкая армия, Запад – враг", россияне будут сразу вспоминать Путина и не поддержат такие настроения. Эта идеология тоже маргинализируется", – считает политолог.

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Путинская вакханалия

Галлямов подчеркнул, что Испания после падения режима Франко демократизировалась очень быстро, эффективно, без революции и кровопролития. Ведь в конце режима Франко элиты и население понимали уже конечность этого пути.

Существует очень важный морально-нравственный фактор – сейчас каждый день гибнут люди, и поэтому войну нужно немедленно прекратить. Но если этот фактор вынести за скобки и размышлять с точки зрения исторических перспектив, то чем дольше Путин продолжает эту вакханалию, тем больше шанс, что он этот путь дискредитирует окончательно.

– отметил он.

Политолог уверен, что после падения Путина, кто бы ни захотел разыграть эту карту – Пригожин или Гиркин – они не смогут найти путь к сердцам избирателей. Ведь поражение этого курса, построенного на конфронтации с окружающим миром, будет очевидно всем.

"В этом прагматичном политическом смысле, чем дольше путинская вакханалия продолжается, тем увереннее произойдет дальнейшая демократизация России. Запроса, мол, давайте еще раз попытаемся подняться с колен, вообще не будет", – подчеркнул Аббас Галлямов.

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