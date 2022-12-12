Однако на самом деле это демонстрирует лишь ложное понимание и неправильную оценку угроз и роли путинских вызовов. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Ядерная риторика как спасательная соломинка

Он подчеркнул, что освобождение Крыма – это вопрос отвоевания Украиной ее территории, которая принадлежит ей, согласно с международным правом, не одной резолюцией Генассамблеи ООН и признанием мировым сообществом. Мы говорим о своих же границах, а не о чужих.

Почему, если мы будем освобождать Крым, обязательно будет ядерная война и ядерный удар? Почему этого не произошло, когда освобождали Херсон? Почему этого не произошло, когда деоккупировали Харьковщину?

– подчеркнул Мусиенко.

Он объяснил, что Путин сейчас снова вернулся к ядерной риторике, потому что видит, что эскалация и угрозы применением такого оружия имеют больший психологический и информационный эффект, чем если бы он действительно его применил. Президент-террорист уже не в первый раз хватается за ядерные угрозы как за спасательную соломинку, как только для российских войск ухудшается ситуация на фронте.

По словам эксперта, с момента полномасштабного вторжения было уже 4 – 5 случаев разного уровня обострений, когда Россия, то есть непосредственно Путин открыто говорил о вероятности ядерного удара. А сколько раз такие заявления звучали от Лаврова, Медведева или российских пропагандистов сложно даже посчитать.

"По такой логике Украина должна была прекратить свое сопротивление с того момента, когда в конце февраля Путин дал поручение Герасимову и Шойгу перевести ракетные силы стратегического сдерживания в полную боевую готовность. Потому что это уже тогда была угроза ядерным оружием", – говорит Мусиенко.

Александр Мусиенко объяснил, почему Путин вернулся к ядерному шантажу: смотрите видео

Чего добивается Путин

Важно понимать, что, используя элементы ядерного шантажа, Путин пытается склонить не Украину, ведь понимает, что остановить сопротивление украинского народа он не может. Он оказывает влияние на западную аудиторию, на отдельных деятелей, экспертов и политиков. И в этом случае диктатор понимает, что какой-то шанс запугать их у него сохраняется.

Но Александр Мусиенко подчеркнул – в войне с ядерным государством постоянно сохраняется риск того, что ядерное оружие будет применено. Впрочем, нагнетание информационной ситуации, психологический прессинг на эту тему – это гораздо более выгодный инструментарий, чем непосредственный удар.

Сейчас российские войска бросают большие силы на штурм Бахмута, но ничего не могут достичь. Ситуация на поле боя явно не в пользу России, поэтому Путин ожидаемо снова прибег к традиционным угрозам. Он надеется, что это сработает, поскольку ни ракетный террор энергетической инфраструктуры Украины, ни попытки добиться каких-либо военных побед результата не дают.

То есть повсюду нет выгодных сценариев, и поэтому для того, чтобы раскручивать маховик с какими-то переговорами и компромиссами, чтобы Россия могла накопить силы, включается ядерный шантаж,

– подытожил Мусиенко.

Что снова придумал Путин