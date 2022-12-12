Однак насправді це демонструє лише хибне розуміння та хибну оцінку загроз і ролі путінських викликів. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Путін знову заговорив про ядерну зброю: військовий експерт назвав мету диктатора

Ядерна риторика як рятувальна соломинка

Він наголосив, що звільнення Криму – це питання відвоювання Україною її ж території, яка належить їй, згідно з міжнародним правом, не однією резолюцією Генасамблеї ООН та визнанням світовою спільнотою. Ми говоримо про свої ж кордони, а не про чужі.

Чому, якщо ми будемо визволяти Крим, обов'язково буде ядерна війна і ядерний удар? Чому цього не сталося, коли визволяли Херсон? Чому цього не сталося, коли деокупували Харківщину?

– підкреслив Мусієнко.

Він пояснив, що Путін зараз знову повернувся до ядерної риторики, бо він бачить, що ескалація і погрози застосуванням такої зброї мають більший психологічний та інформаційний ефект, ніж якби він справді її застосував. Президент-терорист вже не вперше хапається за ядерні погрози як за рятувальну соломинку, щойно для російських військ погіршується ситуація на фронті.

За словами експерта, з моменту повномасштабного вторгнення було вже 4 – 5 випадків різного рівня загострень, коли Росія, себто безпосередньо Путін відкрито говорив про ймовірність ядерного удару. А скільки разів такі заяви лунали від Лаврова, Медведєва чи російських пропагандистів складно навіть порахувати.

"За такою логікою Україна мала б припинити свій спротив з того моменту, коли наприкінці лютого Путін дав доручення Герасимову і Шойгу перевести ракетні сили стратегічного стримування у повну бойову готовність. Тому що це вже тоді була погроза ядерною зброєю", – каже Мусієнко.

Олександр Мусієнко пояснив, чому Путін повернувся до ядерного шантажу: дивіться відео

Чого добивається Путін

Важливо розуміти, що використовуючи елементи ядерного шантажу, Путін намагається схилити не Україну, адже розуміє, що зупинити опір українського народу він не може. Він впливає на західну аудиторію, на окремих діячів, експертів та політиків. І у цьому випадку диктатор розуміє, що якийсь шанс залякати в нього зберігається.

Але Олександр Мусієнко наголосив – у війні з ядерною державою постійно зберігається ризик того, що ядерна зброя може бути застосована. Утім нагнітання інформаційної ситуації, психологічний пресинг на цю тему – це набагато більш вигідний інструментарій, ніж безпосередній удар.

Зараз російські війська кидають великі сили на штурм Бахмута, але нічого не можуть там досягти. Ситуація на полі бою явно не на користь Росії, тому Путін очікувано знову вдався до традиційних погроз. Він сподівається, що це спрацює, оскільки ані ракетний терор енергетичної інфраструктури України, ані намагання здобути бодай якісь воєнні перемоги результату не дають.

Тобто повсюди немає вигідних сценаріїв, і тому для того, щоб розкручувати маховик із якимись переговорами та компромісами, аби Росія могла накопичити сили, включається ядерний шантаж,

– підсумував Мусієнко.

Що знову вигадав Путін