Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про сподівання Данілова на те, що після війни Росію позбавлять ядерки.

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Класична ІПСО

Черник зазначив, що повідомлення від Путіна – це класична ІПСО, нарощування поняття страху. Слід розуміти, що Путін в Гаагу не піде, хіба якщо його не зрадить хтось зі своїх. У такому випадку загнаний у кут диктатор, який уже й так ризикує своїм життям, здатний учинити апокаліптичний сценарій.

Однак тут є інша деталь – рішення на застосування ядерної зброї – це 5 людей. Як вежа, умовно, Бортнікова й Патрушева зуміє піти на цей крок у порозумінні з вежею Шойгу, мені поки що важко складається в голові. Утім навіть якщо таке рішення й буде прийняте, ракети одразу не полетять. Це довгий ланцюжок технологічних і організаційних рішень. США й Китай мають механізми, як ці ланцюжки перебивати,

– зауважив військовий експерт.

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Більшу частину ядерних ракет зіб'ють

Він продовжив, що 96% – 98% ядерних ракет, що запустять зіб'ють фактично без наслідків. Зокрема, у США є озброєння, яке здатне перехоплювати ракету на висоті 300 – 400 кілометрів, що є вже далеко за атмосферою. Утім, навіть 1% – 2%, які можуть вибухнути – це серйозні наслідки.

"У тому то і складність ситуації, що немає такого явища, як абсолютний захист. Щойно американці дійдуть до розробок такої зброї, її тестувань і перевірок, тоді ядерна загроза суттєво знизитися. Однак нині вона ще не скасована", – наголосив Черник.

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