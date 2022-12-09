Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Водночас президент країни-терористки продовжує лякати світ ядерним ударом "для захисту Росії".

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Росія розширює ядерний арсенал

Остін на церемонії вступу на посаду нового командувача Стратегічного командування США, яке здійснює нагляд за ядерним арсеналом Сполучених Штатів, заявив, що Москва розширює і модернізує свою ядерну зброю.

І в той час, як Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, як Путін займається глибоко безвідповідальним брязканням ядерними шаблями,

– зауважив голова Пентагону.

Зауважимо, що нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про низькі ризики застосування Росією ядерної зброї в Україні. Водночас він попередив, що якщо країна-терористка таки наважиться "натиснути на червону кнопку", то наслідки будуть величезними.

Путін знову погрожує ядерною зброєю

Під час саміту в Киргизстані Владімір Путін заявив, що у Кремлі розмірковують над тим, аби офіційно додати у військову доктрину пункт про превентивний ядерний удар по противнику для "роззброєння". Для цього диктатор не проти використати американський підхід.

"Якщо ми говоримо про роззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів", – цинічно видав Путін.

Напередодні він вже заявляв, що нібито у світі зараз зростає ризик ядерної війни. Диктатор не згадує, що всі ризики породжує саме Росія – як своїми діями, так і шантажем для тиску на партнерів, які надають допомогу Україні.