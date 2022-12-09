Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время, президент страны-террористки продолжает пугать мир ядерным ударом "для защиты России".

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Россия расширяет ядерный арсенал

Остин на церемонии вступления в должность нового командующего Стратегическим командованием США, осуществляющего надзор за ядерным арсеналом Соединенных Штатов, заявил, что Москва расширяет и модернизирует свое ядерное оружие.

И в то время как Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, как Путин занимается глубоко безответственным бряцанием ядерными саблями,

– заметил глава Пентагона.

Отметим, что недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о низких рисках применение Россией ядерного оружия в Украине. В то же время он предупредил, что если страна-террористка решится "нажать на красную кнопку", то последствия будут огромными.

Путин снова угрожает ядерным оружием

Во время саммита в Кыргызстане Владимир Путин заявил, что в Кремле размышляют над тем, чтобы официально добавить в военную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе по противнику для "разоружения". Для этого диктатор не прочь использовать американский подход.

"Если мы говорим о разоружительном ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", – цинично издал Путин.

Накануне он уже заявлял, что якобы в мире сейчас возрастает риск ядерной войны. Диктатор не упоминает, что все риски порождает именно Россия – как своими действиями, так и шантажом для давления на партнеров, оказывающих помощь Украине.