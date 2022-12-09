Відповідного висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики проаналізували заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца та кремлівського диктатора Владіміра Путіна щодо ядерної зброї.

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Укладачі звіту нагадали заяву Шольца, який сказав, що ризик російської ядерної ескалації наразі низький. У повідомлення йдеться, що висловлювання Шольца частково підтверджує попередні оцінки ISW.

Німецький канцлер сказав, що "Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї", тому що міжнародна "червона лінія" сприяла "припиненню" російських загроз ядерної ескалації.

В ISW заявили, що завжди вважали, що російська ядерна ескалація в Україні є малоймовірною. Крім того, в інституті нагадали про заяву Путіна від 7 грудня, в якій той підтвердив офіційну позицію Росії щодо ядерної зброї, включаючи політику невикористання першою.

І заяви Шольца, і Путіна підтверджують попередню оцінку ISW про те, що хоча російські офіційні особи можуть брати участь у формах брязкання ядерною зброєю в рамках інформаційної операції, спрямованої на підрив підтримки України Заходом, російські офіційні особи не мають наміру фактично використовувати їх на полі бою,

– йдеться у повідомленні ISW.

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