Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о надежде Данилова на то, что после войны Россию лишат ядерки.
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Классическая ИПСО
Черник отметил, что сообщение от Путина – это классическая ИПСО, наращивание понятия страха. Следует понимать, что Путин в Гаагу не уйдет, разве если его не предаст кто-нибудь из своих. В таком случае загнанный в угол диктатор, уже и так рискующий своей жизнью, способен совершить апокалиптический сценарий.
Однако здесь есть другая деталь – решение на применение ядерного оружия – это 5 человек. Как башня, условно, Бортникова и Патрушева сумеет пойти на этот шаг в согласии с башней Шойгу, мне пока тяжело складывается в голове. Впрочем, даже если такое решение и будет принято, ракеты сразу не полетят. Это длинная цепочка технологических и организационных решений. США и Китай имеют механизмы, как эти цепочки перебивать,
– заметил военный эксперт.
Черник назвал цель Путина, который снова заговорил о ядерном оружии: смотрите видео
Большую часть ядерных ракет собьют
Он продолжил, что 96% - 98% ядерных ракет, которые запустят, собьют фактически без последствий. В частности, в США есть вооружение, которое способно перехватывать ракету на высоте 300 – 400 километров, что уже далеко за атмосферой. Впрочем, даже 1% – 2%, которые могут разразиться – это серьезные последствия.
"В том-то и сложность ситуации, что нет такого явления, как абсолютная защита. Как только американцы дойдут до разработок такого оружия, его тестирований и проверок, тогда ядерная угроза существенно снизится. Однако сейчас она еще не отменена", - подчеркнул Черник.
Ядерная угроза: последние новости
- Кремлевский диктатор Владимир Путин еще верит, что в мире его кто-то боится. Так что он решил снова начать запугивать международное сообщество ядерным оружием.
- Представители Международного агентства по атомной энергетике посетили на этой неделе Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Также специалисты оценили ситуацию на Запорожской энергетической станции в Энергодаре.
- Российские политики на фоне неудач своей армии угрожают Украине ядерным оружием. Заявления Кремля о ядерном оружии прежде всего, является информационной операцией.