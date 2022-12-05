Например, Путин может объявить о начале создания "социализма 2.0". Такое мнение 24 каналу озвучил российский политолог Аббас Галлямов.

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Путин может попытаться сохранить режим

Так, российский диктатор может заявить, что в условиях противостояния всему миру частная экономика прекратила нормально работать. Следовательно, нужно все национализировать.

Таким образом на время, пока экономика страны-агрессора в конце концов не "загнется", Путин сможет заморочить голову россиянам и удержать власть. Впрочем, по мнению Галлямова, глава Кремля не способен на это сам. После Лимана или Крымского моста можно предположить, что российский диктатор уже не способен yf радикальные шаги.

Путин может попытаться, выбрав правильного преемника, сохранить режим. Теоретически это возможно,

– предположил российский политолог.

По его словам, преемник российского диктатора может начать переговоры с Украиной и Западом и проводить определенный "демонтаж путинского режима". Однако если сделать все "правильно", то режим хоть и изменится, но продолжит существовать.

Галлямов предположил, как Путин может попытаться сохранить режим: смотрите видео

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