Наприклад, Путін може оголосити про початок створення "соціалізму 2.0". Таку думку 24 каналу озвучив російський політолог Аббас Галлямов.

Актуально Окуповувати не будуть, тут інший сценарій, – опозиціонер пояснив, що буде з Росією після поразки

Путін може спробувати зберегти режим

Так, російський диктатор може заявити, що в умовах протистояння всьому світу приватна економіка припинила нормально працювати. Отже, треба все націоналізувати.

У такий спосіб на певний час, поки економіка країни-агресорки врешті не "загнеться", Путін зможе заморочити голову росіянам та втримати владу. Втім, на думку Галлямова, очільник Кремля не здатен на це сам. Після Лимана чи Кримського моста можна припустити, що російський диктатор вже не здатен на радикальні кроки.

Путін може спробувати, вибравши правильного наступника, зберегти режим. Теоретично це можливо,

– припустив російський політолог.

За його словами, наступник російського диктатора може почати переговори з Україною та Заходом та здійснювати певний "демонтаж путінського режиму". Однак, якщо зробити все "правильно", то режим хоч і зміниться, але продовжить існувати.

Галлямов припустив, як Путін може спробувати зберегти режим: дивіться відео

Що відбувається в Росії