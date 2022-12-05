Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. На його думку, результати війни Росії проти України будуть іншими.
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Яким може бути результат війни
Важко уявити, що хтось окуповуватиме Росію, результатом війни може бути абсолютно інший процес – розпад Росії,
– зауважив російський опозиційний політик.
Так, якщо результатом Другої світової війни стала можливість повністю контролювати долю Німеччини, яка програла, то результатом цієї війни не буде можливості для країн-переможців повністю контролювати процеси в Росії. Яковенко зазначив, що це принципова річ, яку треба розуміти.
"Серйозно, хтось вважає, що чиїсь збройні сили зайдуть на близько 1/9 частини суші Росії, які війська – українські? Точно ні. Американські? Точно ні", – підкреслив Яковенко.
У тому разі, якщо Росія розвалиться, то перемовини щодо майбутнього можуть проводитися окремо з регіонами. Так, з тими регіонами, що мали б ядерне озброєння здійснювалася б "торгівля".
Чи відправлять Путіна на трибунал
Після поразки окупантів у війні в Росії буде смута і падіння путінського режиму. Однак очільника Кремля навряд відправлять на трибунал – найімовірніше, його просто вб'ють.
Я не думаю, що Путін може стати підсудним. Найімовірніше, якщо рух піде в цей бік, то його просто вб'ють, тому що він нікому не потрібен з тих людей, що можуть бодай частково прийти до влади в Росії,
– припустив російський опозиційний політик.
За його словами, нікому з цих людей не потрібні свідчення російського диктатора на трибуналі. Тож цілком в дусі Росії, ймовірно, його приберуть як людину, яка не впоралася зі своїми завданнями.
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