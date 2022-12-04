Росіяни не можуть з'ясувати причину поповнення втрат українських військових. Феноменальне припущення одного з російських розвідників спецназу поширили пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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Окупанти вражені тим, як ЗСУ поповнюють втрати

Серед особового складу противника дуже великі втрати. Таке відчуття, що їх завозять туди пачками, ніби їх десь клонують,

– сказав окупант.

Росіянин розповів, як щоранку на українських позиціях опиняється така ж кількість солдатів, яка була й напередодні. Така "містика", за його словами, відбувається щодня.

Окупанти визнають, що українські військові "надлюди". Вони навіть після серйозних поранень можуть самостійно накласти собі джгут та піти на позиції. Це взагалі не вкладається в голові росіян.

У Міноборони відреагували на російські вигадки

На черговий перл росіян відреагували у Міністерстві оборони України. Там зазначили, що весною російська пропаганда вигадувала байки про генетично модифікованих українських голубів. Тепер – теорії змови про "клонованих" українських військових.

Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні, бо кожен військовослужбовець ЗСУ – супергерой,

– наголосили у відомстві.

До речі, нещодавно російські ЗМІ запустили фейк про те, що Україна занурилася у "середньовіччя". Мовляв, світла нема, тому у Львові та Києві людей "вбивають та ґвалтують прямо на вулицях". Цікаво, що начальник Нацполіції Ігор Клименко оприлюднив зовсім інші дані. Зокрема, за тиждень без світла рівень злочинності в Україні навпаки впав.