Россияне не могут узнать причину пополнения потерь украинских военных. Феноменальное предположение одного из российских разведчиков спецназа распространили пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

К теме В России признали "дискредитацией" армии сон о Зеленском и плакат "Я люблю своего папу"

Оккупанты поражены тем, как ВСУ восполняют потери

Среди личного состава противника очень большие потери. Такое ощущение, что их завозят туда пачками, будто их где-то клонируют,

– сказал оккупант.

Россиянин рассказал, как каждое утро на украинских позициях оказывается такое же количество солдат, как было и накануне. Такая "мистика", по его словам, происходит каждый день.

Оккупанты признают, что украинские военные "сверхлюди". Они даже после серьезных ранений могут самостоятельно наложить на себя жгут и пойти на позиции. Это вообще не укладывается в голове россиян.

В Минобороны отреагировали на российские выдумки

На очередной "перл" россиян отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что весной российская пропаганда придумывала басни о генетически модифицированных украинских голубях. Теперь – теории сговора о "клонированных" украинских военных.

Дальше будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет, потому что каждый военнослужащий ВСУ – супергерой,

– отметили в ведомстве.

Кстати, недавно российские СМИ запустили фейк о том, что Украина погрузилась в "средневековье". Мол, света нет, поэтому во Львове и Киеве людей "убивают и насилуют прямо на улицах". Примечательно, что начальник Нацполиции Игорь Клименко обнародовал совсем другие данные. В частности, через неделю без света уровень преступности в Украине наоборот упал.