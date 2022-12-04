За этот плакат девушка была оштрафована на 30 тысяч рублей. РосСМИ сообщают, что таким образом Светлана Потеряхина протестовала против мобилизации, информирует 24 канал .

Важно Сын отравленного полонием Литвиненко заявил, что его пытались мобилизовать

Девушку задержали на 2 суток. Впоследствии она рассказала, что в участке правоохранители угрожали сексуальным и физическим насилием, а также не давали задержанным даже воды.

Мужчину оштрафовали за описание сна с Зеленским

Тем временем Ивана Лосева оштрафовали за пересказ сюжета сна с Владимиром Зеленским. Парня выследили полицейские в инстаграмме и совершенно серьезно описали его пост.

Парню приснилось, что после мобилизации его доставили в некий лагерь, вдруг "накрывший" воины ВСУ.

Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня, и говорит: «О, я твои истории в институте видел, Слава Украине!", я ему отвечаю: "Героям слава!",

– заявил Лосев.

Он также пожалел, что во сне не успел сделать фото с украинским лидером. Лосев заметил, что его гораздо более резкие высказывания проигнорировали, а вот на сон прибежали сразу.