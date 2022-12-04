Эту информацию в колонке рассказал Литвиненко-младший. По его словам, два сотрудника военкомата приходили в московскую квартиру, где прописан Литвиненко с семьей.

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Как Кремль хотел мобилизовать Литвиненко

Анатолий Литвиненко написал, что 20 лет назад они с мамой и отцом сбежали из России и получили политическое убежище в Великобритании, а затем были свидетелями медленной и болезненной смерти Александра Литвиненко от того, что "можно описать как микроскопическое ядерное оружие".

Литвиненко-младший вспомнил, что они убегали, чтобы никогда не вернуться в Россию, "которая породила их и так беспричинно ненавидит". И все же Кремль хотел забрать Анатолия на фронт.

Друзья семьи, которые сейчас там (в квартире Литвиненко – 24 канал) живут, открыли дверь, и увидели двух офицеров российской военной администрации, которые спросили, дома ли я. Друзья сообщили им, что меня не было дома больше 20 лет,

– написал Литвиненко.

Он добавил, что сотрудники военкомата пришли в квартиру, где зарегистрирован Литвиненко, в середине октября 2022 года – то есть незадолго после объявления "частичной" мобилизации.

Анатолий Литвиненко предположил, что, будь он дома в тот момент, то уже получил бы 30 минут, чтобы собрать вещи и выйти с ними из дома. И, может быть, больше никогда не вернуться назад.

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Кратко об истории Литвиненко