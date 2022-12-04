Цю інформацію в колонці розповів Литвиненко-молодший. За його словами, два співробітники воєнкомату приходили в московську квартиру, де прописаний Литвиненко з родиною.

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Як Кремль хотів мобілізувати Литвиненка

Анатолій Литвиненко написав, що 20 років тому вони з мамою та батьком втекли з Росії та отримали політичний притулок у Великій Британії, а потім були свідками повільної та болісної смерті Олександра Литвиненка від того, що "можна описати як мікроскопічна ядерна зброя".

Литвиненко-молодший пригадав, що вони тікали, щоб ніколи не повернутися до Росії, "яка породила їх і так безпричинно ненавидить". І все ж Кремль хотів забрати Анатолія на фронт.

Друзі сім'ї, які зараз там (в квартирі Литвиненків – 24 канал) мешкають, відчинили двері, і побачили двох офіцерів російської військової адміністрації, які запитали, чи я вдома. Друзі повідомили їм, що мене не було вдома понад 20 років,

– написав Литвиненко.

Він додав, що співробітники військкомату прийшли до квартири, де зареєстрований Литвиненко, у середині жовтня 2022 року – тобто незадовго після оголошення "часткової" мобілізації.

Анатолій Литвиненко припустив, що, якби він був вдома в той момент, то вже б отримав 30 хвилин, щоб зібрати речі та вийти з ними з дому. І, можливо, більше ніколи не повернутися назад.

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Коротко про історію Литвиненків