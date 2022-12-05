Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его мнению, результаты войны России против Украины будут другими.
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Каким может быть исход войны
Трудно представить, что кто-нибудь будет оккупировать Россию, результатом войны может быть совершенно другой процесс – распад России,
– заметил российский оппозиционный политик.
Так, если результатом Второй мировой войны стала возможность полностью контролировать судьбу проигравшей Германии, то результатом этой войны не будет возможности для стран-победителей полностью контролировать процессы в России. Яковенко отметил, что это принципиальная вещь, которую нужно понимать.
"Серьезно, кто-то считает, что чьи-то вооруженные силы зайдут на около 1/9 части суши России, какие войска – украинские? Точно нет. Американские? Точно нет", – подчеркнул Яковенко.
В том случае, если Россия развалится, то переговоры о будущем могут проводиться отдельно с регионами. Так, с теми регионами, которые имели бы ядерное вооружение, осуществлялась бы "торговля".
Отправят ли Путина на трибунал
После поражения оккупантов в войне в России будет смута и падение путинского режима. Однако главу Кремля вряд ли отправят на трибунал – вероятнее всего, его просто убьют.
Я не думаю, что Путин может оказаться подсудным. Скорее всего, если движение пойдет в эту сторону, то его просто убьют, потому что оно никому не нужно из тех людей, которые могут хотя бы частично прийти к власти в России,
– предположил российский оппозиционный политик.
По его словам, никому из этих людей не нужны показания российского диктатора на трибунале. Поэтому вполне в духе России, вероятно, его уберут как человека, не справившегося со своими задачами.
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