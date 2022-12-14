Трещина между Кремлем и армией России станет триггером к падению режима, – оппозиционер
Деоккупация Крыма могла бы стать триггером к падению путинского режима, ведь вряд ли в России смогут списать это на "жест доброй воли". Однако это было бы слишком "поэтически", а история не любит стихов.
Такое мнение 24 каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, у России есть другая проблема, которая может привести к падению режима российского диктатора Владимира Путина.
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Что может стать триггером к падению путинского режима
Так, в армии страны-агрессора есть серьезные проблемы с Кремлем, поскольку генералитет был против начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. А теперь груз поражения оккупантов лежит на плечах именно военных – от рядовых солдат до генералов.
Трещина, возникшая между Кремлем и армией России, может стать триггером к падению режима,
– отметил российский оппозиционный журналист.
По его мнению, после поражения в Украине сотни тысяч российских военных вернутся на родину частично ранеными и униженными. Они и могут стать "сырьем для смуты" – гражданской войны в России.
Яковенко сказал, что может стать триггером к падению режима в России: смотрите видео
Яковенко сравнил это с временами Первой мировой войны, когда тогдашний так называемый немецкий синдром стал триггером для социального взрыва и смуты, получившей название Октябрьского переворота. Тогда именно военные стали "детонатором" событий.
"У смуты, что назревает в России, есть потенциал", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Проблемы в России: коротко
- В последнее время поднимается вопрос, какой должна быть Россия после поражения в войне и падения режима Путина. По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, существует шанс, что после свержения Путина Россия начнет путь демократизации по примеру Испании, прошедшей его после режима Франко.
- Глава Кремля не боится многомиллионного российского общества, поскольку может ими управлять или угнетать. Вместо этого Путин боится своего же ближайшего окружения, ведь ему труднее повесить лапшу на уши.
- Кроме того, он отметил, что сегодня любой может свергнуть российского диктатора. Нужно только получить поддержку изнутри, договориться с Западом и свергнуть Путина в обмен на гарантии личной безопасности, капиталы и т.д.
- Американский политолог Рамис Юнус считает, что сегодня все желающие надолго взять на себя власть в России ищут виновника всех проблем. И эта перспектива больше всего светит именно главе Кремля.
- Однако Путин тоже пытается найти виновного. Он хочет выбрать его среди военных, чтобы потом списать поражение на него и удержаться на своем месте.