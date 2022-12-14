Такое мнение 24 каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, у России есть другая проблема, которая может привести к падению режима российского диктатора Владимира Путина.

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Что может стать триггером к падению путинского режима

Так, в армии страны-агрессора есть серьезные проблемы с Кремлем, поскольку генералитет был против начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. А теперь груз поражения оккупантов лежит на плечах именно военных – от рядовых солдат до генералов.

Трещина, возникшая между Кремлем и армией России, может стать триггером к падению режима,

– отметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, после поражения в Украине сотни тысяч российских военных вернутся на родину частично ранеными и униженными. Они и могут стать "сырьем для смуты" – гражданской войны в России.

Яковенко сказал, что может стать триггером к падению режима в России: смотрите видео

Яковенко сравнил это с временами Первой мировой войны, когда тогдашний так называемый немецкий синдром стал триггером для социального взрыва и смуты, получившей название Октябрьского переворота. Тогда именно военные стали "детонатором" событий.

"У смуты, что назревает в России, есть потенциал", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Проблемы в России: коротко