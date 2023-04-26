ПАР "дала задню": у президента країни заперечили заяву про вихід з Римського статуту

25 квітня глава ПАР Сиріл Рамафоса повідомив, що країна не буде затримувати диктатора і виходить із Міжнародного суду. Однак вже наступного дня в офісі президента заперечили цю заяву.

В офісі президента Південно-Африканської Республіки заявили, що країна не виходитиме з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Путіна. Там назвали цю ситуацію "помилкою".

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ПАР стоятиме на стороні міжнародного права

На жаль, президент помилково затвердив аналогічну позицію під час пресконференції,

– йдеться у повідомленні.

У публікації наголошують, що ПАР "залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне та послідовне застосування міжнародного права".

Варто додати, що це повідомленні в офісі президента опублікували через декілька годин після його резонансної заяви. До слова, це вже не перша спроба ПАР вийти з МКС. Вона намагалася зробити це у 2016 році після суперечки, що виникла роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну на саміті Африканського союзу.

ПАР відмовилася його затримати, попри те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Суперечливе рішення про відкликання скасували, коли національний суд постановив, що такий крок був би неконституційним.

Які країни відмовились арештовувати Путіна

Незадовго після видання ордера Угорщина заявила, що не планує заарештовувати Владіміра Путіна, якщо він до них приїде. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що для цього буцімто не буде законних підстав. За його словами, Римський статут не був інтегрований в угорську правову систему.

Угорщина також не підтримала спільну заяву ЄС про міжнародний ордер на арешт російського диктатора. Країна заблокувала спільну заяву, користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень Європейського Союзу.

Арештовувати президента країни-агресорки Путіна у Вірменії також не збираються. Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією". Влада країни стверджує, що "прислухалась" до побоювань Кремля.