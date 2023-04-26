ЮАР "дала заднюю": у президента страны возразили заявление о выходе из Римского устава

25 апреля глава ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что страна не будет задерживать диктатора и выходит из Международного суда. Однако уже на следующий день в офисе президента возразили это заявление.

В офисе президента Южно-Африканской Республики заявили, что страна не будет выходить из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Путина. Там назвали эту ситуацию "ошибкой".

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ЮАР будет стоять на стороне международного права

К сожалению, президент ошибочно утвердил аналогичную позицию во время пресс-конференции,

– говорится в сообщении.

В публикации подчеркивают, что ЮАР "остается подписавшей Римский устав стороной и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права".

Стоит добавить, что это сообщение в офисе президента опубликовали через несколько часов после его резонансного заявления. К слову, это уже не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза.

ЮАР отказалась его задержать, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений. Противоречивое решение об отзыве было отменено, когда национальный суд постановил, что такой шаг был бы неконституционным.

Какие страны отказались арестовывать Путина

Незадолго после издания ордера Венгрия заявила, что не планирует арестовывать Владимира Путина, если он к ним приедет. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что для этого якобы не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.

Венгрия также не поддержала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест российского диктатора. Страна заблокировала совместное заявление, используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза.

Арестовывать президента страны-агрессорки Путина в Армении тоже не собираются. Вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией". Власти страны утверждают, что "прислушались" к опасениям Кремля.