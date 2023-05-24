Парламентська асамблея НАТО визнала російський режим рашизмом: як це було

Визнанню російського режиму рашизмом на Парламентській асамблеї НАТО передувала палка дискусія. Крім того, не всі делегації підтримали правку.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська. За її словами, у декларації мовиться лише про такий вияв рашизму, як зерновий терор.

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"І рашизм, і нацизм не звучать безпосередньо як засудження. Геноцид стосується викрадення українських дітей, а про рашизм згадали лише в контексті "зернової угоди"", – пояснила Бобровська.

Ruscism через "a"

Народна депутатка поділилась, що не чекала такого великого опору щодо визнання російського режиму рашизмом.

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Зокрема, бельгійська делегація зазначила, що найменування ідеології не повинне мати спільний корінь з назвою держави. Канадці ж запропонували писати рашизм (ruscism) через "a", щоб не пов'язувати його з Росією.

Бобровська додала, що за правку не проголосували німці та бельгійці.

Рашизму вже понад 80 років

"Ми зрозуміли, що з цим поняттям потрібно працювати. Треба пояснювати, що це, які його складові, характеристики та ознаки", – визнала народна депутатка.

Бобровська нагадала, що термін "рашизм" використовують понад 80 років. Його вживають, зокрема, знані історики Тімоті Снайдер і Ен Еплбаум.

Яка користь для України

Народна депутатка наголосила, що парламентарі, які брали участь в обговоренні правки та її ухваленні, формують політики своїх держав. Зміни можна буде побачити за кілька років, коли хтось стане міністром оборони, хтось – міністром закордонних справ, а хтось – прем'єр-міністром.

Що цьому передувало