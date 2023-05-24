Парламентська асамблея НАТО визнала російський режим рашизмом: як це було

24 травня 2023, 14:56
Читать новость на русском

Визнанню російського режиму рашизмом на Парламентській асамблеї НАТО передувала палка дискусія. Крім того, не всі делегації підтримали правку.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська. За її словами, у декларації мовиться лише про такий вияв рашизму, як зерновий терор.

Дивіться також Базис для майбутнього України в НАТО: що дає декларація про засудження рашизму

"І рашизм, і нацизм не звучать безпосередньо як засудження. Геноцид стосується викрадення українських дітей, а про рашизм згадали лише в контексті "зернової угоди"", – пояснила Бобровська.

Ruscism через "a"

Народна депутатка поділилась, що не чекала такого великого опору щодо визнання російського режиму рашизмом.

Парламентська асамблея НАТО засудила рашизм: дивіться відео

Зокрема, бельгійська делегація зазначила, що найменування ідеології не повинне мати спільний корінь з назвою держави. Канадці ж запропонували писати рашизм (ruscism) через "a", щоб не пов'язувати його з Росією.

Бобровська додала, що за правку не проголосували німці та бельгійці.

Рашизму вже понад 80 років

"Ми зрозуміли, що з цим поняттям потрібно працювати. Треба пояснювати, що це, які його складові, характеристики та ознаки", – визнала народна депутатка.

Бобровська нагадала, що термін "рашизм" використовують понад 80 років. Його вживають, зокрема, знані історики Тімоті Снайдер і Ен Еплбаум.

Яка користь для України

Народна депутатка наголосила, що парламентарі, які брали участь в обговоренні правки та її ухваленні, формують політики своїх держав. Зміни можна буде побачити за кілька років, коли хтось стане міністром оборони, хтось – міністром закордонних справ, а хтось – прем'єр-міністром.

Що цьому передувало

  • 2 травня Верховна Рада України визнала державну ідеологію Росії рашизмом і закликала міжнародні організації та уряди демократичних країн підтримати засудження цієї політики.
  • У заяві народні депутати звернулися до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом засудити ідеологію, політики та практики рашизму.
  • Проєкт заяви опублікували ще 13 березня 2023 року. У пояснювальній записці зазначено, що це дасть змогу визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Росії.

Автор: Марія Куцова