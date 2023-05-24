Парламентська асамблея НАТО визнала російський режим рашизмом: як це було
Визнанню російського режиму рашизмом на Парламентській асамблеї НАТО передувала палка дискусія. Крім того, не всі делегації підтримали правку.
Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська. За її словами, у декларації мовиться лише про такий вияв рашизму, як зерновий терор.
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"І рашизм, і нацизм не звучать безпосередньо як засудження. Геноцид стосується викрадення українських дітей, а про рашизм згадали лише в контексті "зернової угоди"", – пояснила Бобровська.
Ruscism через "a"
Народна депутатка поділилась, що не чекала такого великого опору щодо визнання російського режиму рашизмом.
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Зокрема, бельгійська делегація зазначила, що найменування ідеології не повинне мати спільний корінь з назвою держави. Канадці ж запропонували писати рашизм (ruscism) через "a", щоб не пов'язувати його з Росією.
Бобровська додала, що за правку не проголосували німці та бельгійці.
Рашизму вже понад 80 років
"Ми зрозуміли, що з цим поняттям потрібно працювати. Треба пояснювати, що це, які його складові, характеристики та ознаки", – визнала народна депутатка.
Бобровська нагадала, що термін "рашизм" використовують понад 80 років. Його вживають, зокрема, знані історики Тімоті Снайдер і Ен Еплбаум.
Яка користь для України
Народна депутатка наголосила, що парламентарі, які брали участь в обговоренні правки та її ухваленні, формують політики своїх держав. Зміни можна буде побачити за кілька років, коли хтось стане міністром оборони, хтось – міністром закордонних справ, а хтось – прем'єр-міністром.
Що цьому передувало
- 2 травня Верховна Рада України визнала державну ідеологію Росії рашизмом і закликала міжнародні організації та уряди демократичних країн підтримати засудження цієї політики.
- У заяві народні депутати звернулися до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом засудити ідеологію, політики та практики рашизму.
- Проєкт заяви опублікували ще 13 березня 2023 року. У пояснювальній записці зазначено, що це дасть змогу визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Росії.