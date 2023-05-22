Про це 24 Каналу розповів народний депутат України, член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, над цією декларацією працювали спільно із МЗС України.

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"Це програмний документ, який дає "пас" урядам нашому та країн, які прийматимуть рішення на саміті у Вільнюсі щодо подальшого майбутнього України в НАТО. Ми заклали цей базис, щоб відштовхуючись від нього, сформулювати конкретні пропозиції щодо нашого майбутнього в НАТО", – зауважив він.

Перша згадка терміну "рашизм" на міжнародному рівні

Єгор Чернєв зазначив, що 31 країна НАТО віддала голос за цю декларацію. Щодо цього рішення були певні дискусії, адже не всі чули про поняття "рашизм". Але депутатів вдалось переконати, що цей термін існує декілька років і його потрібно закріпити на міжнародній арені.

Це перший випадок, коли він з'являється в офіційних міжнародних документах. Зокрема, у декларації парламентської асамблеї. Це важливо, але це тільки один пункт з того, що закріплено у цій декларації. Є згадка, що заочний арешт Путіна пов’язаний з актом геноциду. Також є про наше майбутнє в НАТО,

– сказав нардеп.

Член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО підкреслив: мовиться про те, що наші партнери допомагатимуть Україні виконувати всі умови та розроблять план з конкретними кроками, які мають зробити обидві сторони.

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