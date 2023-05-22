Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, над этой декларацией работали совместно с МИД Украины.

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"Это программный документ, который дает "пас" правительствам нашему и стран, которые будут принимать решения на саммите в Вильнюсе относительно дальнейшего будущего Украины в НАТО. Мы заложили этот базис, чтобы отталкиваясь от него, сформулировать конкретные предложения по нашему будущему в НАТО", – заметил он.

Первое упоминание термина "рашизм" на международном уровне

Егор Чернев отметил, что 31 страна НАТО отдала голос за эту декларацию. Относительно этого решения были некоторые дискуссии, ведь не все слышали о понятии "рашизм". Но депутатов удалось убедить, что этот термин существует несколько лет, и его нужно закрепить на международной арене.

Это первый случай, когда он появляется в официальных документах. В частности, в декларации парламентской ассамблеи. Это важно, но это только один пункт из того, что закреплено в этой декларации. Есть упоминание, что заочный арест Путина связан с актом геноцида. Также есть о нашем будущем в НАТО,

– сказал нардеп.

Член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО подчеркнул: говорится, что наши партнеры будут помогать Украине выполнять все условия и разработают план с конкретными шагами, которые должны сделать обе стороны.

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