Парламентская ассамблея НАТО признала российский режим рашизмом: как это было

Признанию российского режима рашизмом на Парламентской ассамблее НАТО предшествовала пылкая дискуссия. Кроме того, не все делегации поддержали правку.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутатка, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская. По ее словам, в декларации говорится только о таком проявлении рашизма, как зерновой террор.

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"И рашизм, и нацизм не звучат непосредственно как осуждение. Геноцид касается похищения украинских детей, а о рашизме упомянули только в контексте "зернового соглашения"", – объяснила Бобровская.

Ruscism через "a"

Народная депутатка поделилась, что не ожидала такого большого сопротивления насчет признания российского режима рашизмом.

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В частности, бельгийская делегация отметила, что наименование идеологии не должно иметь общего корня с названием государства. Канадцы же предложили писать рашизм (ruscism) через "a", чтобы не связывать его с Россией.

Бобровская добавила, что за правку не проголосовали немцы и бельгийцы.

Рашизму уже более 80 лет

"Мы поняли, что с этим понятием нужно работать. Надо объяснять, что это, какие его составляющие, характеристики и признаки", – признала народная депутатка.

Бобровская напомнила, что термин "рашизм" используют более 80 лет. В частности, известные историки Тимоти Снайдер и Энн Эплбаум.

Какая польза для Украины

Народная депутатка подчеркнула, что парламентарии, принимавшие участие в обсуждении правки и ее принятии, формируют политики своих государств. Изменения можно будет увидеть через несколько лет, когда кто-то станет министром обороны, кто-то – министром иностранных дел, а кто-то – премьер-министром.

Что этому предшествовало