Об этом 24 Каналу рассказала народная депутатка, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская. По ее словам, в декларации говорится только о таком проявлении рашизма, как зерновой террор.

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"И рашизм, и нацизм не звучат непосредственно как осуждение. Геноцид касается похищения украинских детей, а о рашизме упомянули только в контексте "зернового соглашения"", – объяснила Бобровская.

Ruscism через "a"

Народная депутатка поделилась, что не ожидала такого большого сопротивления насчет признания российского режима рашизмом.

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В частности, бельгийская делегация отметила, что наименование идеологии не должно иметь общего корня с названием государства. Канадцы же предложили писать рашизм (ruscism) через "a", чтобы не связывать его с Россией.

Бобровская добавила, что за правку не проголосовали немцы и бельгийцы.

Рашизму уже более 80 лет

"Мы поняли, что с этим понятием нужно работать. Надо объяснять, что это, какие его составляющие, характеристики и признаки", – признала народная депутатка.

Бобровская напомнила, что термин "рашизм" используют более 80 лет. В частности, известные историки Тимоти Снайдер и Энн Эплбаум.

Какая польза для Украины

Народная депутатка подчеркнула, что парламентарии, принимавшие участие в обсуждении правки и ее принятии, формируют политики своих государств. Изменения можно будет увидеть через несколько лет, когда кто-то станет министром обороны, кто-то – министром иностранных дел, а кто-то – премьер-министром.

Что этому предшествовало