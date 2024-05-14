Опозиція у Грузії: за кого можуть проголосувати мітингувальники

У Тбілісі тривають протести, бо 14 травня парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів". Парламентські вибори у державі відбудуться 26 жовтня 2024 року. У Грузії є опозиційні партії, які можуть отримати понад 5% голосів.

Якщо 4 – 5 опозиційних партій увійдуть у парламент Грузії, то провладна партія "Грузинська мрія" автоматично програє. Таку думку 24 Каналу озвучив грузинський журналіст, автор програми "Контекст" Іраклій Табліашвілі.

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Чи визначились грузини

Іраклій Табліашвілі зазначив, що у Грузії є опозиційні партії. Насамперед це "Єдиний національний рух", яку заснував колишній президент Міхеіл Саакашвілі.

Також є інші політичні прозахідні сили. Якщо вони увійдуть у грузинський парламент, то разом з партією Саакашвілі сформують новий коаліційний уряд Грузії.

Чи визначилось населення? За кілька місяців до виборів неможливо сказати. Ми сподіваємось, що 4 – 5 партій, зокрема, "Єдиний національний рух" подолають бар’єр 5%. Якщо це станеться, то "Грузинська мрія" автоматично програє вибори та піде від влади у Грузії, яку вона тримає останні 12 років,

– сказав журналіст.

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