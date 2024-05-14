Оппозиция в Грузии: за кого могут проголосовать митингующие

В Тбилиси продолжаются протесты, потому что 14 мая парламент Грузии принял закон об "иноагентах". Парламентские выборы в государстве состоятся 26 октября 2024 года. В Грузии есть оппозиционные партии, которые могут получить более 5% голосов.

Если 4 – 5 оппозиционных партий войдут в парламент Грузии, то правящая партия "Грузинская мечта" автоматически проиграет. Такое мнение 24 Каналу озвучил грузинский журналист, автор программы "Контекст" Ираклий Таблиашвили.

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Определились ли грузины

Ираклий Таблиашвили отметил, что в Грузии есть оппозиционные партии. Прежде всего это "Единое национальное движение", которую основал бывший президент Михеил Саакашвили.

Также есть другие политические прозападные силы. Если они войдут в грузинский парламент, то вместе с партией Саакашвили сформируют новое коалиционное правительство Грузии.

Определилось ли население? За несколько месяцев до выборов невозможно сказать. Мы надеемся, что 4 – 5 партий, в частности, "Единое национальное движение" преодолеют барьер 5%. Если это произойдет, то "Грузинская мечта" автоматически проиграет выборы и уйдет от власти в Грузии, которую она держит последние 12 лет,

– сказал журналист.

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