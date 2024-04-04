Патріарх Варфоломій закликав святкувати Великдень одною датою
Джерело:Catolic Curture
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Великдень потрібно святкувати однією датою. Мовиться про спільне відзначення Воскресіння Христового християнами східного і західного обрядів.
Адже цього року римо-католики, протестанти, вірмени та представники деяких інших церков за григоріанським календарем відзначили Великдень 31 березня. Натомість за юліанським календарем святкуватимуть 5 травня.
Дивіться також Чи буде по кишені кожному: у скільки обійдеться цьогоріч великодній кошик
До чого закликав Патріарх Варфоломій
Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями – 24 Канал) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства,
– заявив патріарх Варфоломій.
Він пояснив, що це прагнення є особливо важливим у світлі того, що у 2025 році буде 1700 років від скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.
"Серед його ключових обговорень було питання про встановлення єдиних часових рамок для святкування Великодня. Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля та бажання з обох сторін. Бо, справді, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!" – заявив Варфоломій.
Коротко про різні дати Великодня у християн східного та західного обряду
- Зараз є два різні алгоритми визначення дати Великодня. Її визначають на основі пасхаліїв – складних розрахунків святкування Воскресіння Христа на основі астрономічних та календарних чинників.
- Існує давня александрійська та новіша григоріанська пасхалії. Першої дотримуються Православна церква, а також деякі орієнтальні, як-от Ефіопська чи Коптська, другої – римо-католики.
- Православні у 2024 році святкують Великдень тільки 5 травня, тоді як римо-католицька церква вже відзначила Воскресіння Христове 31 березня. Детальніше про відмінності читайте за посиланням.