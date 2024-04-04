Адже цього року римо-католики, протестанти, вірмени та представники деяких інших церков за григоріанським календарем відзначили Великдень 31 березня. Натомість за юліанським календарем святкуватимуть 5 травня.

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До чого закликав Патріарх Варфоломій

Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями – 24 Канал) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства,

– заявив патріарх Варфоломій.

Він пояснив, що це прагнення є особливо важливим у світлі того, що у 2025 році буде 1700 років від скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.

"Серед його ключових обговорень було питання про встановлення єдиних часових рамок для святкування Великодня. Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля та бажання з обох сторін. Бо, справді, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!" – заявив Варфоломій.

Коротко про різні дати Великодня у християн східного та західного обряду