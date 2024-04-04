Патриарх Варфоломей призвал праздновать Пасху одной датой
Источник:Catolic Curture
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Пасху нужно праздновать одной датой. Речь идет о совместном праздновании Воскресения Христова христианами восточного и западного обрядов.
Ведь в этом году римо-католики, протестанты, армяне и представители некоторых других церквей по григорианскому календарю отметили Пасху 31 марта. Зато по юлианскому календарю будут праздновать 5 мая.
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К чему призвал Патриарх Варфоломей
Молим Господа Славы, чтобы грядущее празднование Пасхи в следующем году (20 апреля по обоим календарям – 24 Канал) не было просто случайным совпадением, а стало началом единой даты ее празднования как для восточного, так и для западного христианства,
– заявил патриарх Варфоломей.
Он пояснил, что это стремление особенно важно в свете того, что в 2025 году будет 1700 лет от созыва Первого Вселенского Синода в Никее.
"Среди его ключевых обсуждений был вопрос об установлении единых временных рамок для празднования Пасхи. Мы настроены оптимистично, поскольку есть добрая воля и желание с обеих сторон. Потому что, действительно, скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!" – заявил Варфоломей.
Коротко о разных датах Пасхи у христиан восточного и западного обряда
- Сейчас есть два разных алгоритма определения даты Пасхи. Ее определяют на основе пасхалий – сложных расчетов празднования Воскресения Христа на основе астрономических и календарных факторов.
- Существует древняя александрийская и более новая григорианская пасхалии. Первой придерживаются Православная церковь, а также некоторые ориентальные, например Эфиопская или Коптская, второй – римо-католики.
- Православные в 2024 году празднуют Пасху только 5 мая, тогда как римо-католическая церковь уже отметила Воскресение Христово 31 марта. Подробнее о различиях читайте по ссылке.