Патриарх Варфоломей призвал праздновать Пасху одной датой

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Пасху нужно праздновать одной датой. Речь идет о совместном праздновании Воскресения Христова христианами восточного и западного обрядов.

Ведь в этом году римо-католики, протестанты, армяне и представители некоторых других церквей по григорианскому календарю отметили Пасху 31 марта. Зато по юлианскому календарю будут праздновать 5 мая.

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К чему призвал Патриарх Варфоломей

Молим Господа Славы, чтобы грядущее празднование Пасхи в следующем году (20 апреля по обоим календарям – 24 Канал) не было просто случайным совпадением, а стало началом единой даты ее празднования как для восточного, так и для западного христианства,

– заявил патриарх Варфоломей.

Он пояснил, что это стремление особенно важно в свете того, что в 2025 году будет 1700 лет от созыва Первого Вселенского Синода в Никее.

"Среди его ключевых обсуждений был вопрос об установлении единых временных рамок для празднования Пасхи. Мы настроены оптимистично, поскольку есть добрая воля и желание с обеих сторон. Потому что, действительно, скандально праздновать отдельно уникальное событие единого Воскресения Единого Господа!" – заявил Варфоломей.

Коротко о разных датах Пасхи у христиан восточного и западного обряда