У ВМС розповіли, де перебуває ворожий корабель "Павел Державін" після ураження

Україна вразила ворожий корабель "Павел Державін" двічі за тиждень. Після цього патрульний корабель ворога відійшов на декілька кілометрів від місця інциденту.

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що інформація щодо характеру пошкоджень ворожого судна уточнюється. Варто зауважити, що судно було пошкоджене двічі – 11 та 13 жовтня, пише 24 Канал.

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Що відомо про пошкодження "Павла Державіна"

Що стосується місця перебування "Павла Державіна" – він прямує до Новоросійська у пункт базування, де, найімовірніше, отримає ремонт після цих випадків. Ми офіційно підтверджуємо лише двічі ураження "Павла Державіна" та ураження "Ніколая Муру", якого теж відтягнули, але вже до кримських портів,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Речник пояснив, що, попри пошкодження, "Павел Державін" йде своїм ходом. До Новоросійська його скерували тому, що ворог розосередив корабельний склад, який є в Азово-Чорноморському регіоні, по всіх базах, крім Севастопольської. Адже в останній – вороги не почуваються в безпеці.

Рішення вороги ухвалили раніше, адже ці кораблі не беруть безпосередньо участі в бойових діях. Тож їх розосередили, щоб убезпечити.

Проте "Павлу Державіну" не пощастило – він отримав пошкодження під час чергування.

Що відомо про атаки Києва по ворожих кораблях