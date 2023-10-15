Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що інформація щодо характеру пошкоджень ворожого судна уточнюється. Варто зауважити, що судно було пошкоджене двічі – 11 та 13 жовтня, пише 24 Канал.
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Що відомо про пошкодження "Павла Державіна"
Що стосується місця перебування "Павла Державіна" – він прямує до Новоросійська у пункт базування, де, найімовірніше, отримає ремонт після цих випадків. Ми офіційно підтверджуємо лише двічі ураження "Павла Державіна" та ураження "Ніколая Муру", якого теж відтягнули, але вже до кримських портів,
– заявив Дмитро Плетенчук.
Речник пояснив, що, попри пошкодження, "Павел Державін" йде своїм ходом. До Новоросійська його скерували тому, що ворог розосередив корабельний склад, який є в Азово-Чорноморському регіоні, по всіх базах, крім Севастопольської. Адже в останній – вороги не почуваються в безпеці.
Рішення вороги ухвалили раніше, адже ці кораблі не беруть безпосередньо участі в бойових діях. Тож їх розосередили, щоб убезпечити.
Проте "Павлу Державіну" не пощастило – він отримав пошкодження під час чергування.
Що відомо про атаки Києва по ворожих кораблях
- Російський корабель "Павел Державін" був пошкоджений 11 жовтня. Вже 13 жовтня Служба безпеки разом з Військово-морськими силами ЗСУ вдарила по "Павлу Державіну" та буксиру "Ніколай Муру".
- Дмитро Петенчук розповів, що характер пошкоджень суден уточнюють, а щодо обставин, то Військово-морські сили не надають інформації. Проте повідомили, що судна уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.
- До речі, "Павел Державін" є патрульним кораблем проєкту 22160 "Василій Биков". Своєю чергою "Ніколай Муру" є рятувальним буксиром, який назвали на честь російського професора, який "забезпечував живучість бойових кораблів".